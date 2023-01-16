Українці під час війни знизили свої фінансові очікування: скільки потрібно грошей для нормального життя

За даними опитування, у грудні 2022 року українці вважали, що середня сума, яка потрібна, щоб жити нормально, становить 14 231 грн на місяць.

У листопаді 2021 року українці називали цифру у 16 372 грн.

Цитата

«Незважаючи на зниження фінансових домагань у порівнянні з даними 2021 року (у середньому з 630 дол. до 340 дол. на одну людину в сім’ї), респонденти значно покращили свої оцінки економічної ситуації в країні. Якщо до війни абсолютна більшість (58%) низько оцінювала економічну ситуацію, то зараз абсолютна більшість спиняється на середніх її оцінках (53,9%)», - йдеться в результатах опитування.

Повідомляється, що цю парадоксальну зміну в громадській думці, як й інші значні її трансформації, можна пояснити консолідацією та національним піднесенням під час війни. Водночас, лише близько третини населення (34,7%) оцінює свої доходи на необхідному рівні, для того, щоб жити нормально.

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Додамо

Результати опитування КМІС репрезентують доросле населення України, за виключенням АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу (після зважування - у відповідності з демографічною структурою, що існувала на початок широкомасштабної війни Рос проти України).

Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) та винятково за мобільними телефонними номерами.

Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2.2%. За припущення, що дизайн-ефект такої вибірки за звичайних умов становить 1.1, максимальна похибка вибірки має бути не більше 2.5%. Водночас можуть бути додаткові зміщення, пов’язані з воєнним вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.

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