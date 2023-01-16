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Українці під час війни знизили свої фінансові очікування: скільки потрібно грошей для нормального життя

Київ • УНН

 • 561048 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Під час повномасштабної війни фінансові очікування українців зменшилися. Середня сума, яка необхідна родині у розрахунку на одну особу, щоб жити нормально становить 14 231 гривню на місяць. Рік тому було 16 372 грн. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке було проведене 19 до 25 грудня 2022 року, інформує УНН.

Українці під час війни знизили свої фінансові очікування: скільки потрібно грошей для нормального життя

За даними опитування, у грудні 2022 року українці вважали, що середня сума, яка потрібна, щоб жити нормально, становить 14 231 грн на місяць.

У листопаді 2021 року українці називали цифру у 16 372 грн.

Цитата

«Незважаючи на зниження фінансових домагань у порівнянні з даними 2021 року (у середньому з 630 дол. до 340 дол. на одну людину в сім’ї), респонденти значно покращили свої оцінки економічної ситуації в країні. Якщо до війни абсолютна більшість (58%) низько оцінювала економічну ситуацію, то зараз абсолютна більшість спиняється на середніх її оцінках (53,9%)», - йдеться в результатах опитування.

Повідомляється, що цю парадоксальну зміну в громадській думці, як й інші значні її трансформації, можна пояснити консолідацією та національним піднесенням під час війни. Водночас, лише близько третини населення (34,7%) оцінює свої доходи на необхідному рівні, для того, щоб жити нормально.

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Додамо

Результати опитування КМІС репрезентують доросле населення України, за виключенням АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу (після зважування - у відповідності з демографічною структурою, що існувала на початок широкомасштабної війни Рос проти України).

Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) та винятково за мобільними телефонними номерами.

Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2.2%. За припущення, що дизайн-ефект такої вибірки за звичайних умов становить 1.1, максимальна похибка вибірки має бути не більше 2.5%. Водночас можуть бути додаткові зміщення, пов’язані з воєнним вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.

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