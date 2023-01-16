Украинцы во время войны снизили свои финансовые ожидания: сколько нужно денег для нормальной жизни

По данным опроса, в декабре 2022 года украинцы считали, что средняя сумма, которая нужна, чтобы жить нормально, составляет 14 231 грн в месяц.

В ноябре 2021 года украинцы называли цифру в 16 372 грн.

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«Несмотря на снижение финансовых притязаний по сравнению с данными 2021 года (в среднем с 630 долл. до 340 долл. на одного человека в семье, респонденты значительно улучшили свои оценки экономической ситуации в стране. Если до войны абсолютное большинство (58%) низко оценивало экономическую ситуацию, то сейчас абсолютное большинство останавливается на средних ее оценках (53,9%)», - говорится в результатах опроса.

Сообщается, что это парадоксальное изменение в общественном мнении, как и другие значительные его трансформации, можно объяснить консолидацией и национальным подъемом во время войны. В то же время, лишь около трети населения (34,7%) оценивает свои доходы на необходимом уровне, для того, чтобы жить нормально.

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Добавим

Результаты опроса КМИС репрезентируют взрослое население Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса (после взвешивания - в соответствии с демографической структурой, существовавшей на начало широкомасштабной войны рф против Украины).

Опрос осуществлялся методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) и исключительно по мобильным телефонным номерам.

Статистическая погрешность выборки объемом 2007 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2.2%. При предположении, что дизайн-эффект такой выборки в обычных условиях составляет 1.1, максимальная погрешность выборки должна быть не более 2.5%. В то же время могут быть дополнительные смещения, связанные с военным вторжением, которые сейчас полноценно оценить невозможно.

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