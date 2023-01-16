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Украинцы во время войны снизили свои финансовые ожидания: сколько нужно денег для нормальной жизни

Киев • УНН

 • 561048 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Во время полномасштабной войны финансовые ожидания украинцев уменьшились. Средняя сумма, которая необходима семье в расчете на одного человека, чтобы жить нормально составляет 14 231 гривну в месяц. Год назад было 16 372 грн. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен 19 до 25 декабря 2022 года, информирует УНН.

Украинцы во время войны снизили свои финансовые ожидания: сколько нужно денег для нормальной жизни

По данным опроса, в декабре 2022 года украинцы считали, что средняя сумма, которая нужна, чтобы жить нормально, составляет 14 231 грн в месяц.

В ноябре 2021 года украинцы называли цифру в 16 372 грн.

Цитата

«Несмотря на снижение финансовых притязаний по сравнению с данными 2021 года (в среднем с 630 долл. до 340 долл. на одного человека в семье, респонденты значительно улучшили свои оценки экономической ситуации в стране. Если до войны абсолютное большинство (58%) низко оценивало экономическую ситуацию, то сейчас абсолютное большинство останавливается на средних ее оценках (53,9%)», - говорится в результатах опроса.

Сообщается, что это парадоксальное изменение в общественном мнении, как и другие значительные его трансформации, можно объяснить консолидацией и национальным подъемом во время войны. В то же время, лишь около трети населения (34,7%) оценивает свои доходы на необходимом уровне, для того, чтобы жить нормально.

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Добавим

Результаты опроса КМИС репрезентируют взрослое население Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса (после взвешивания - в соответствии с демографической структурой, существовавшей на начало широкомасштабной войны рф против Украины).

Опрос осуществлялся методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) и исключительно по мобильным телефонным номерам.

Статистическая погрешность выборки объемом 2007 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2.2%. При предположении, что дизайн-эффект такой выборки в обычных условиях составляет 1.1, максимальная погрешность выборки должна быть не более 2.5%. В то же время могут быть дополнительные смещения, связанные с военным вторжением, которые сейчас полноценно оценить невозможно.

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