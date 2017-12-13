Українці пересідають на електрокари: імпорт збільшився на 13%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Протягом 11 місяців 2017 року імпорт електромобілів збільшився на понад 13% - до 2676 автівок. При цьому за весь минулий рік до України було ввезено 2274 електрокари. Такі дані навели у ДФС України, передає УНН.
“У січні — листопаді 2017 року до України завезено 2676 електромобілів. Імпорт збільшився на 13%. До бюджету сплачено 115,6 млн грн податків (ПДВ, акциз). Минулого року до країни було ввезено 2274 електрокари та сплачено 82,37 млн грн податків”, — йдеться у повідомленні ДФС.
З 2016 року імпорт електроавтомобілів був звільнений від сплати ввізного мита.
Нагадаємо, цього року Верховна Рада прийняла правки до Податкового кодексу, які дозволяють ввезення електромобілів без сплати податку на додану вартість і акцизів.
Так, якщо цього року при ввезенні, наприклад, б/у електрокару Nissan Leaf 2016 року випуску, оформленого ДФС по вартості 5,6 тис. доларів, імпортер сплачував більше 34,3 тис. грн податку, то з нового року імпортери зекономлять понад 20% коштів за рахунок відсутності митних платежів. З нової Tesla S, мінімальна митна вартість якої складає 103,6 тис. доларів зараз треба сплачувати майже 566,5 тис. грн митних платежів.
Як повідомляв УНН, збільшення попиту на електрокари в Україні спостерігається останні кілька років. І більше третини українців вже хочуть придбати собі небензинове авто.
На сьогодні в країні налічується близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів, і їх інфраструктура продовжує розвиватися.
Додамо, що мережа АЗК WOG заявила про намір обладнати зарядками для електрокарів всі свої АЗК. А нещодавно дві нові "зарядки" для електромобілів відкрили в Житомирі.