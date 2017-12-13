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Украинцы пересаживаются на электрокары: импорт увеличился на 13%

Украинцы пересаживаются на электрокары: импорт увеличился на 13%

Киев  •  УНН

 • 14293 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В течение 11 месяцев 2017 года импорт электромобилей увеличился более чем 13% - до 2676 автомобилей. При этом за весь прошлый год в Украину было ввезено 2274 электрокара. Такие данные привели в ГФС Украины, передает УНН.

"В январе - ноябре 2017 года в Украину завезли 2676 электромобилей. Импорт увеличился на 13%. В бюджет уплачено 115 600 000 грн налогов (НДС, акциз). В прошлом году в страну было ввезено 2274 электрокара и уплачено 82370000 грн налогов", - говорится в сообщении ГФС.

С 2016 года импорт электромобилей был освобожден от уплаты ввозной пошлины.

Напомним, в этом году Верховная Рада приняла поправки в Налоговый кодекс, которые позволяют ввоз электромобилей без уплаты налога на добавленную стоимость и акцизов.

Так, если в этом году при ввозе, например, б/у электрокара Nissan Leaf 2016 выпуска, оформленного ГФС по стоимости 5,6 тыс. долларов, импортер платил больше 34,3 тыс. грн налога, то с нового года импортеры сэкономят более 20% средств за счет отсутствия таможенных платежей. С новой Tesla S, минимальная таможенная стоимость которой составляет 103,6 тыс. долларов сейчас нужно платить почти 566,5 тыс. грн таможенных платежей.

Как сообщал УНН, увеличение спроса на электрокары в Украине наблюдается последние несколько лет. И более трети украинцев уже хотят приобрести себе небензинове авто.

На сегодняшний день в стране насчитывается около 400 устройств для зарядки электрокаров, и их инфраструктура продолжает развиваться.

Добавим, что сеть АЗК WOG заявила о намерении оборудовать зарядками для электрокаров все свои АЗК. А недавно две новые "зарядки" для электромобилей открыли в Житомире.

Украинские Национальные Новости

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