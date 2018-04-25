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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20217 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Українці обирають м’ясо вітчизняного виробництва - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Найбільшою популярністю серед українських споживачів користується м'ясо вітчизняного виробництва. Про це свідчать результати опитування, проведеного УНН.

Українці обирають м’ясо вітчизняного виробництва - опитування

Переважна більшість респондентів заявила, що звертає увагу на зовнішній вигляд товару та наявність інформації про виробника. Водночас, деякі респонденти поскаржилися на відсутність маркувального ярлика підприємства-виробника товару.

Загалом, опитані обирають українське м'ясо, зокрема курятину, бо воно - екологічно чисте та дешевше, ніж закордонне.

Українці вірять, що вітчизняною курятиною можна нагодувати світ.

Нагадаємо, за прогнозами ООН, до 2050 року населення планети має сягнути 10 мільярдів. Для того, щоб прогодувати додатково 2 мільярди людей, виробництво має збільшитися мінімум на 50%.

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