Украинцы выбирают мясо отечественного производства - опрос

Подавляющее большинство респондентов заявило, что обращает внимание на внешний вид товара и наличие информации о производителе. В то же время, некоторые респонденты пожаловались на отсутствие маркировочного ярлыка предприятия-производителя товара.

В целом, опрошенные заявили, что выбирают украинское мясо, в том числе курятину, ибо оно - экологически чистое и дешевле, чем зарубежное.

Украинцы верят, что отечественной курятиной можно накормить мир.

Напомним, по прогнозам ООН, к 2050 году население планеты должно достичь 10 миллиардов. Для того, чтобы прокормить дополнительно 2 миллиарда человек, производство должно увеличиться минимум на 50%.