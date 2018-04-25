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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы выбирают мясо отечественного производства - опрос

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Наибольшей популярностью среди украинских потребителей пользуется мясо отечественного производства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного УНН.

Украинцы выбирают мясо отечественного производства - опрос

Подавляющее большинство респондентов заявило, что обращает внимание на внешний вид товара и наличие информации о производителе. В то же время, некоторые респонденты пожаловались на отсутствие маркировочного ярлыка предприятия-производителя товара.

В целом, опрошенные заявили, что выбирают украинское мясо, в том числе курятину, ибо оно - экологически чистое и дешевле, чем зарубежное.

Украинцы верят, что отечественной курятиной можно накормить мир.

Напомним, по прогнозам ООН, к 2050 году население планеты должно достичь 10 миллиардов. Для того, чтобы прокормить дополнительно 2 миллиарда человек, производство должно увеличиться минимум на 50%.

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