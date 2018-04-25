Украинцы выбирают мясо отечественного производства - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Наибольшей популярностью среди украинских потребителей пользуется мясо отечественного производства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного УНН.
Подавляющее большинство респондентов заявило, что обращает внимание на внешний вид товара и наличие информации о производителе. В то же время, некоторые респонденты пожаловались на отсутствие маркировочного ярлыка предприятия-производителя товара.
В целом, опрошенные заявили, что выбирают украинское мясо, в том числе курятину, ибо оно - экологически чистое и дешевле, чем зарубежное.
Украинцы верят, что отечественной курятиной можно накормить мир.
Напомним, по прогнозам ООН, к 2050 году население планеты должно достичь 10 миллиардов. Для того, чтобы прокормить дополнительно 2 миллиарда человек, производство должно увеличиться минимум на 50%.