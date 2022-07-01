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Українці не готові віддати територію заради закінчення війни - опитування

Українці не готові віддати територію заради закінчення війни - опитування

Київ • УНН

 • 141197 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Більшість українців не готові жертвувати територією заради закінчення війни. Про це свідчать результати опитування, проведеного в травні 2022 року Національним демократичним інститутом і оприлюднені на сайті КМІС, передає УНН.

Деталі

89% українців вважають єдиним прийнятним сценарієм закінчення війни повернення всіх територій включно з Кримом і Донбасом. Для 66% опитаних є неприйнятним, якщо війна закінчиться в межах кордонів, встановлених 23 лютого 2022 року, тобто без Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей. Варіант досягнення миру, за якого Україна претендує лише на ту територію, яка підконтрольна їй зараз, неприйнятний для 81% українців.

Окрім того, 90% опитаних очікують, що до 2030 року Україна буде державою-членом ЄС і 73% – членом НАТО. У грудні ці показники складали 58% і 48% відповідно.

Довідково

Загальнонаціональне дослідження було розроблено та проведено Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи було виконано Київським міжнародним інститутом соціології з 2 по 11 травня 2022 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонних опитувань (CATI) із 2500 завершених інтерв’ю. Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 3%. 

Нагадаємо

Результати опитування показують, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ставлення українців до країни-агресора різко погіршилося: 92% ставляться погано і лише 2% добре.

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