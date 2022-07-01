Украинцы не готовы отдать территорию ради окончания войны - опрос

Детали

89% украинцев считают единственным приемлемым сценарием окончания войны возвращение всех территорий, включая Крым и Донбасс. Для 66% опрошенных неприемлемо, если война закончится в пределах границ, установленных 23 февраля 2022 года, то есть без Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Вариант достижения мира, при котором Украина претендует только на территорию, которая подконтрольна ей сейчас, неприемлем для 81% украинцев.

Кроме того, 90% опрошенных ожидают, что к 2030 году Украина будет государством-членом ЕС и 73% – членом НАТО. В декабре эти характеристики составляли 58% и 48% соответственно.

Справочно

Общенациональное исследование было разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы были выполнены Киевским международным институтом социологии со 2 по 11 мая 2022 с помощью метода компьютерной системы телефонных опросов (CATI) из 2500 завершенных интервью. Опрос репрезентативный только для взрослого населения, которое сейчас проживает в Украине и пользуется мобильными телефонами. Территории, не подконтрольные правительству Украины до 24 февраля 2022 года, были исключены из исследования. Средняя погрешность для национальной выборки не превышает +/-3%.

Напомним

Результаты опроса показывают, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину отношение украинцев к стране-агрессору резко ухудшилось: 92% относятся плохо и только 2% хорошо.