Українці назвали АТО головною політичною подією року в країні - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Українці визнали проведення АТО на сході України головною політичною подією року. Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, проведеного спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає УНН.
“Головною політичною подією 2016 року в Україні була визнана АТО (на це вказали 14% опитаних), далі йдуть підвищення комунальних тарифів (8.5%) та впровадження електоронних декларацій (8%). Проте майже третина опитаних не змогла назвати жодної події”, — йдеться в повідомленні.
Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 20 грудня 2016 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Як повідомляв УНН, більш ніж 70% українців проголосували б за вступ України до НАТО.