Украинцы назвали АТО главным политическим событием года в стране - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинцы признали проведение АТО на востоке Украины главным политическим событием года. Об этом говорится в результатах социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает УНН.
"Главным политическим событием 2016 года в Украине была признана АТО (на это указали 14% опрошенных), далее следуют повышение коммунальных тарифов (8,5%) и внедрение электоронных деклараций (8%). Однако почти треть опрошенных не смогла назвать ни одного события", - говорится в сообщении.
Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Как сообщал УНН, более 70% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в НАТО.