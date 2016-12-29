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Украинцы назвали АТО главным политическим событием года в стране - исследование

Украинцы назвали АТО главным политическим событием года в стране - исследование

Киев • УНН

 • 8723 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинцы признали проведение АТО на востоке Украины главным политическим событием года. Об этом говорится в результатах социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова, передает УНН.

"Главным политическим событием 2016 года в Украине была признана АТО (на это указали 14% опрошенных), далее следуют повышение коммунальных тарифов (8,5%) и внедрение электоронных деклараций (8%). Однако почти треть опрошенных не смогла назвать ни одного события", - говорится в сообщении.

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал УНН, более 70% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в НАТО.

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