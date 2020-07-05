Українці найчастіше клопотали про отримання посвідки на проживання в Естонії минулого року

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Серед іноземців, які клопочуть про вид на проживанні в Естонії, більше всього громадян України та РФ. Вони приїжджають на роботу або навчання, а також для возз’єднання сім’ї. Про це заявила естонському виданню ERR радник-експерт бюро ідентитету і статусів Департаменту поліції і прикордонної охорони Лійса Валк, передає УНН.

На питання, звідки в Естонію приїжджає найбільше переселенців, Валк відповіла: “Більшість іноземців приїжджає в Естонію із сусідніх країн, наприклад, з України та Росії. Але все більше на навчання до нас приїжджають люди з Індії, Нігерії і Пакистану. Найбільше серед тих, хто подав клопотання про отримання термінового дозволу на проживання в минулому році було громадян України — 2949 (1683 — у 2015 році) і громадян Російської Федерації — 2197 (1357 — у 2015 році). Також в перших рядках таблиці Індія — 497 громадян (136 — в 2015 рік)”, — сказала вона.

Як повідомляв УНН, Україна та Естонія обговорили поновлення двостороннього політичного діалогу.

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