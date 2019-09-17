Українці найбільше довіряють Президенту, ЗСУ і волонтерам – соцопитування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Серед державних та суспільних інститутів громадяни України найбільше довіряють Президенту України, Збройним силам і волонтерським організаціям. Про це свідчать дані соцопитування, передає УНН з посиланням на Центр Разумкова.

Згідно з даними опитування, серед державних та суспільних інститутів громадяни найбільше довіряють Президенту України (79% опитаних), Збройним силам України (74%), волонтерським організаціям (69%).

Також українці довіряють Державній службі з надзвичайних ситуацій (64%), Національній гвардії України (64%), Церкві (63%), Державній прикордонній службі (63%), добровольчим батальйонам (62%).

Уряду України довіряє 57% українців, Верховній Раді України — 57%, ЗМІ України — 56%, громадським організаціям — 52%, Національній поліції — 51%.

Довідка. Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, українці очікують від Вищого антикорупційного суду повернення довіри до правосуддя в країні. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу з нагоди початку здійснення судочинства ВАКС у Києві.

Українські Національні Новини

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