Українці намагалися провести росіянина на кордоні через "зелений" коридор

“Двох осіб прикордонники виявили за наданою інформацією місцевими жителями, які помітили невідомих в районі населеного пункту Карповичі Новгород-Сіверського району. Також було затримано ще одного чоловіка, який виявився громадянином Росії. У ході їх опитування прикордонники встановили, що двоє українців прийшли до кордону зустріти громадянина Росії для подальшого супроводження в Україну,” — йдеться в повідомленні.

Прикордонники доправили правопорушників до підрозділу для встановлення всіх обставин “подорожі”. За незаконне перетинання державного кордону України на громадянина Росії правоохоронцями складено процесуальні документи, які передані до суду.

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Щодо громадян України — жителів Києва та Житомирської області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань направлено повідомлення про можливе вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 332 ККУ “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”.