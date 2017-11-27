Украинцы пытались провести россиянина на границе через "зеленый" коридор

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 2631 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 10406 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 11411 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 86793 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 78814 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91219 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121164 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115814 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146417 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107445 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Украинцы пытались провести россиянина на границе через "зеленый" коридор

Украинцы пытались провести россиянина на границе через "зеленый" коридор

Киев  •  УНН

 • 12365 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Вчера пограничники Черниговского отряда неподалеку государственной границы задержали двух наших соотечественников, которые пытались встретить перевести гражданина России в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Двое пограничников обнаружили в предоставленной информации местными жителями, которые заметили неизвестных в районе населенного пункта Карповичи Новгород-Северского района. Также был задержан еще один мужчина, который оказался гражданином России. В ходе их опроса пограничники установили, что двое украинцев пришли к границе встретить гражданина России для дальнейшего сопровождения в Украине", - говорится в сообщении.

Пограничники доставили правонарушителей в подразделение для установления всех обстоятельств "путешествия". За незаконное пересечение государственной границы Украины на гражданина России правоохранителями составлены процессуальные документы, которые переданы в суд.

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Что касается граждан Украины - жителей Киева и Киевской области, в Единый реестр досудебных расследований направлено уведомление о возможном совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

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