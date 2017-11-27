Украинцы пытались провести россиянина на границе через "зеленый" коридор

"Двое пограничников обнаружили в предоставленной информации местными жителями, которые заметили неизвестных в районе населенного пункта Карповичи Новгород-Северского района. Также был задержан еще один мужчина, который оказался гражданином России. В ходе их опроса пограничники установили, что двое украинцев пришли к границе встретить гражданина России для дальнейшего сопровождения в Украине", - говорится в сообщении.

Пограничники доставили правонарушителей в подразделение для установления всех обстоятельств "путешествия". За незаконное пересечение государственной границы Украины на гражданина России правоохранителями составлены процессуальные документы, которые переданы в суд.

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Что касается граждан Украины - жителей Киева и Киевской области, в Единый реестр досудебных расследований направлено уведомление о возможном совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".