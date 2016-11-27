Українці на Кубку світу з біатлону посіли дев’яте місце в одиночній змішаній естафеті

Перше місце посіли французи Мартен Фуркад і Марі Дорен-Абер. На другій сходинці – Австрія, на третій – Німеччина.

Українці Ірина Варвинець та Олександр Жирний закінчили гонку на дев’ятому місці.

Таким чином, після першого дня змагань Україна посідає десяте місце в Кубку націй. Перша з індивідуальних гонок – серед жінок – відбудеться у середу 30 листопада.