Українці на Кубку світу з біатлону посіли дев’яте місце в одиночній змішаній естафеті
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На першому Кубку світу з біатлону в Естерсунді українці посіли дев’яте місце в одиночній змішаній естафеті, передає УНН з посиланням на сайт федерації біатлону.
Перше місце посіли французи Мартен Фуркад і Марі Дорен-Абер. На другій сходинці – Австрія, на третій – Німеччина.
Українці Ірина Варвинець та Олександр Жирний закінчили гонку на дев’ятому місці.
Таким чином, після першого дня змагань Україна посідає десяте місце в Кубку націй. Перша з індивідуальних гонок – серед жінок – відбудеться у середу 30 листопада.