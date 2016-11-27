Украинцы на Кубке мира по биатлону заняли девятое место в одиночной смешанной эстафете

Первое место заняли французы Мартен Фуркад и Мари Дорен-Абер. На втором месте - Австрия, на третьем - Германия.

Украинцы Ирина Варвинец и Александр Жирный закончили гонку на девятом месте.

Таким образом, после первого дня соревнований Украина занимает десятое место в Кубке наций. Первая из индивидуальных гонок - среди женщин - состоится в среду 30 ноября.