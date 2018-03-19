Українці можуть допомогти лелекам перечекати морози - орнітолог
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Люди можуть самостійно піклуватися про лелек, що повернулися в Україну до закінчення морозів. Про це в коментарі УНН розповів український орнітолог та природоохоронець Віталій Грищенко.
“Загроза для лелек є, проте її не варто перебільшувати. Звичайно, є вірогідність загинути в таких жорстоких умовах, але лелеки — сильніші птахи, аніж ми думаємо”, — зазначив орнітолог.
За його словами, основною проблемою для лелек, які повернулися з зимування в Південній Африці, є не температура, а кількість їжі, яку вони можуть споживати.
“Коли птахи мають їжу, то вони переживуть навіть дуже сильні морози. Тим паче, що холод в Україні триватиме ще декілька днів”, — пояснив він.
Природоохоронець підкреслив, що люди самостійно можуть піклуватися про збереження виду лелек. Для цього варто організовувати підгодівлю.
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“Якщо люди бажають допомогти лелекам перечекати сніг і морози — можна організувати підгодівлю. Це може бути дрібна риба, морожена або ж свіжа, м’ясні відходи. Головне, щоб їжа була не солоною і рублена дрібними шматочками, бо лелеки ковтають їжу цілком”, — наголосив Грищенко.
Наразі, лелеки шукають собі місця, де можна дочекатися остаточного повернення весни.
“Вони шукають, де можна зупинитися. Їм потрібні відкриті ділянки землі, незамерзаючі джерела, де вони зможуть пити і харчуватися, тому, можна навіть розчищати певну територію від снігового покриву, допомагаючи лелекам знайти собі місце”, — додав Грищенко.
Нагадаємо, Фахівці Державної науково-дослідної установи “Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології” та Центру досліджень хижих птахів знайшли місця гніздування хижих птахів та чорного лелеки на південному сході зони відчуження.