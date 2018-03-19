Украинцы могут помочь аистам переждать морозы - орнитолог

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Люди могут самостоятельно заботиться об аистах, которые вернулись в Украину до окончания морозов. Об этом в комментарии УНН рассказал украинский орнитолог и природоохранник Виталий Грищенко.

"Угроза для аистов есть, однако ее не стоит преувеличивать. Конечно, есть вероятность погибнуть в таких жестоких условиях, но аисты - сильные птицы, сильнее чем мы думаем", - отметил орнитолог.

По его словам, основной проблемой для аистов, которые вернулись с зимовки в Южной Африке, является не температура, а количество пищи, которую они могут потреблять.

"Когда у птиц есть пища, то они переживут даже очень сильные морозы. Тем более, что холод в Украине продлится еще несколько дней", - пояснил он.

Природоохранник подчеркнул, что люди самостоятельно могут заботиться о сохранении вида аистов. Для этого следует организовывать подкормку.

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"Если люди хотят помочь аистам переждать снег и морозы - можно организовать подкормку. Это может быть мелкая рыба, мороженая или свежая, мясные отходы. Главное, чтобы пища была не солоной и рубленая мелкими кусочками, потому аисты глотают пищу целиком", - подчеркнул Грищенко.

Сейчас аисты ищут себе места, где можно дождаться окончательного возвращения весны.

"Они ищут, где можно остановиться. Им нужны открытые участки земли, незамерзающие источники, где они смогут пить и питаться, поэтому, можно даже расчищать определенную территорию от снежного покрова, помогая аистам найти себе место", - добавил Грищенко.

Напомним, специалисты Государственной научно-исследовательского учреждения "Чернобыльский центр по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии" и Центра исследований хищных птиц нашли места гнездования хищных птиц и черного аиста на юго-востоке зоны отчуждения.

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