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Українці Москви привітали військовополонених моряків із Великоднем

Українці Москви привітали військовополонених моряків із Великоднем

Київ • УНН

 • 9034 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. У суботу 27 квітня, у переддень Великодня, Спілка українських жінок Москви за підтримки українців Росії передала 24 українським військовополоненим морякам святкові пакунки-кошики із привітальними листівками. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Святкові передачі запропонував Український центр Ненасильницького спілкування і Примирення “Простір Гідності” разом із родинами військовополонених моряків. Українці Москви відгукнулися на ініціативу і перебрали на себе організацію.

Організаторка і керівниця Української недільної школи в Москві з 2005 року, кандидат історичних наук Людмила Мельник нагадує, що моряки перебувають у полоні вже півроку.

“Українська спільнота світу відзначає це свято і ми, українці Росії, тут не виняток! Та нам прикро й боляче усвідомлювати, що не всі зможуть обійняти своїх рідних та близьких у цей день. Наші моряки вже шостий місяць перебувають у російському полоні. І, щоб хоч трішечки підбадьорити їх та поділитися з ними цим світлим празником життя, ми — Спілка українських жінок Москви — за фінансової підтримки українців Росії передали їм невеличкі подаруночки: шоколадки та привітальні листівки. Хай вони знають, що про них пам’ятають!” — сказала Мельник.

За словами голови центру “Простір гідності” Олени Ганцяк-Каськів, листівки довелося підписати російською мовою, щоб їх передали ув’язненим у Лефортівському слідчому ізоляторі.

“Адміністрація Лефортово не вітає передачу текстів іншими мовами, ніж російська, тому хлопців не вийшло привітати рідною мовою. Та ми все ж радіємо, що за ґрати вдалося передати великодні пакунки і поділитися з нашими військовими святом Пасхи Христової”, — каже громадська діячка.

Як повідомляв УНН, команді Зеленського передали документи щодо військовополонених українських моряків.

Нагадаємо, 25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

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