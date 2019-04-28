Украинцы Москвы поздравили военнопленных моряков с Пасхой

Праздничные передачи предложил Украинский центр ненасильственных общения и Примирения "Пространство Достоинства" вместе с семьями военнопленных моряков. Украинцы Москвы откликнулись на инициативу и взяли на себя организацию.

Организатор и руководитель украинской воскресной школы в Москве с 2005 года, кандидат исторических наук Людмила Мельник напоминает, что моряки находятся в плену уже полгода.

"Украинское сообщество мира отмечает этот праздник и мы, украинцы России, здесь не исключение! И нам обидно и больно осознавать, что не все смогут обнять своих родных и близких в этот день. Наши моряки уже шестой месяц находятся в русском плену. И, чтобы хоть немного подбодрить их и поделиться с ними этим светлым праздником жизни, мы - Союз украинских женщин Москвы - при финансовой поддержке украинцев России передали им небольшие подарочки: шоколадки и поздравительные открытки. Пусть они знают, что о них помнят!» - сказала Мельник.

По словам главы центра "Пространство достоинства" Елены Ганцяк-Каськив, открытки пришлось подписать на русском языке, чтобы их передали заключенным в Лефортовский СИЗО.

"Администрация Лефортово не приветствует передачу текстов на других языках, кроме как на русском, потому ребят не получилось поздравить родном языке. Но мы все же радуемся, что за решетку удалось передать пасхальные пакеты и поделиться с нашими военными праздником Пасхи Христовой", - говорит общественный деятель.

Как сообщал УНН, команде Зеленского передали документы в отношении военнопленных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября у берегов аннексированного Крыму российские пограничники захватили три украинских военных корабля и 24 моряков. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Моряков удерживают в СИЗО в Москве.