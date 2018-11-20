Українці Марченко та Стаховський виграли матчі на турнірі в Італії

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Уродженець Донецьку Ілля Марченко та киянин Сергій Стаховський провели поєдинки першого кола основної сітки “челленджера” в Андрії (Італія), повідомляє УНН.

Наш земляк Марченко у трисетовій зустрічі виявився кращим за господаря турніру Янніка Зіннера — 4:6, 6:2, 6:4.

Примітно, що для Марченка дана звитяга стала четвертою поспіль, адже він виграв три протистояння в кваліфікаційному турнірі.

Відзначимо, що в другому раунді українець зустрінеться з переможцем пари Тобіас Сімон (Німеччина) — Лоренцо Сонего (Італія).

Додамо, що киянин Сергій Стаховський, посіяний під 5 номером, в двох сетах розібрався із італійцем Віолою — 6:1, 7:5.

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