Українці Марченко та Стаховський виграли матчі на турнірі в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Уродженець Донецьку Ілля Марченко та киянин Сергій Стаховський провели поєдинки першого кола основної сітки “челленджера” в Андрії (Італія), повідомляє УНН.
Наш земляк Марченко у трисетовій зустрічі виявився кращим за господаря турніру Янніка Зіннера — 4:6, 6:2, 6:4.
Примітно, що для Марченка дана звитяга стала четвертою поспіль, адже він виграв три протистояння в кваліфікаційному турнірі.
Відзначимо, що в другому раунді українець зустрінеться з переможцем пари Тобіас Сімон (Німеччина) — Лоренцо Сонего (Італія).
Додамо, що киянин Сергій Стаховський, посіяний під 5 номером, в двох сетах розібрався із італійцем Віолою — 6:1, 7:5.