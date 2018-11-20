Украинцы Марченко и Стаховский выиграли матчи на турнире в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Уроженец Донецке Илья Марченко и киевлянин Сергей Стаховский провели поединки первого круга основной сетки “челленджера” в Андрее (Италия), сообщает УНН.
Наш земляк Марченко в трисетов встречи оказался лучше хозяина турнира Янника Зиннер — 4:6, 6:2, 6:4.
Примечательно, что для Марченко данная победа стала четвертой подряд, ведь он выиграл три противостояния в квалификационном турнире.
Отметим, что во втором раунде украинец встретится с победителем пары Тобиас Симон (Германия) — Лоренцо Сонего (Италия).
Добавим, что киевлянин Сергей Стаховский, посеянный под 5 номером, в двух сетах разобрался с итальянцем Виолой — 6:1, 7:5.