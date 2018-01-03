Українці економлять на їжі - експерт

“Споживання м’яса, молока і яєць падає через те, що в українців не зростає дохід. У частини людей, у тих, хто працює, він зростає, а в частини тих, хто живе на соціальні виплати, а таких 40%, у них споживання знижується через те, що вони отримують практично стільки ж, скільки і рік тому, а ціни на комунальні послуги плюс продукти значно зросли.

Ціни на продукти, наприклад, збільшилися на 35%. Але саме через те, що люди вимушені зменшувати споживання, купівельна спроможність населення падає. Як наслідок ми можемо спостерігати, що ми виробляємо стільки ж, але експорт наш росте, через те, що внутрішній попит не може спожити стільки ж, скільки було раніше”, - сказав О.Дорошенко.

За його словами, пожвавити споживчий попит може зниження ставки ПДВ на ці продукти.

“Якщо ми знизимо ПДВ на 13%, щоб досягти середньої європейської ставки (7%), то практично на стільки ж буде збільшено попит. Умовно, на скільки знижуємо — на стільки й збільшується попит. Зараз все, що ми отримуємо у вигляді пенсій, соцвиплат — все іде на продукти харчування, тому, якщо люди матимуть на 300 грн більше, ті ж 300 грн підуть на продукти”, — пояснив О.Дорошенко.

Нагадаємо, у грудні минулого року народні депутати України зареєстрували одразу два законопроекти про зниження ставки ПДВ для сільгоспвиробників. Однак, попри схожість назв, законопроекти суттєво відрізняються за суттю, стверджують експерти. У першому випадку йдеться про законопроект співавтора М.Люшняка, який пропонує знизити ставку ПДВ для виробників, зокрема алкогольної продукції. Другий законопроект співавтора О.Бакуменка пропонує знизити ставку ПДВ на конкретні продукти харчування, зокрема м’ясо, яйця, молоко.

Експерти просять підтримати законопроект О.Бакуменка, оскільки пропозиція М.Люшняка юридично недосконала та несе потенційну загрозу для Державної фіскальної служби.