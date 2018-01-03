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Украинцы экономят на еде - эксперт

Киев • УНН

 • 15353 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В условиях роста цен на продукты питания украинцы стали меньше потреблять мяса, молока и яиц. Об этом в комментарии УНН сообщил председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Украинцы экономят на еде - эксперт

"Потребление мяса, молока и яиц падает из-за того, что у украинцев не растет доход. У части людей, у тех, кто работает, он растет, а у части тех, кто живет на социальные выплаты, а таких 40%, у них потребление снижается из-за того, что они получают практически столько же, сколько и год назад, а цены на коммунальные услуги плюс продукты значительно выросли.

Цены на продукты, например, увеличились на 35%. Но именно потому, что люди вынуждены уменьшать потребление, покупательная способность населения падает. В результате мы можем наблюдать, что мы производим столько же, но экспорт наш растет, потому что внутренний спрос не может потребить столько же, сколько было раньше", - сказал А.Дорошенко.

По его словам, оживить потребительский спрос может снижение ставки НДС на эти продукты.

"Если мы снизим НДС на 13%, чтобы достичь средней европейской ставки (7%), то практически на столько же будет увеличен спрос. Условно, на сколько снижаем - на столько и увеличивается спрос. Сейчас все, что мы получаем в виде пенсий, соцвыплат - все идет на продукты питания, поэтому, если люди будут иметь на 300 грн больше, те же 300 грн пойдут на продукты", - пояснил А.Дорошенко.

Напомним, в декабре прошлого года народные депутаты Украины зарегистрировали сразу два законопроекта о снижении ставки НДС для сельхозпроизводителей. Однако, несмотря на схожесть названий, законопроекты существенно отличаются по сути, утверждают эксперты. В первом случае речь идет о законопроекте соавтора Н.Люшняка, который предлагает снизить ставку НДС для производителей, в частности алкогольной продукции. Второй законопроект соавтора А.Бакуменко предлагает снизить ставку НДС на конкретные продукты питания, в частности мясо, яйца, молоко.

Эксперты просят поддержать законопроект А.Бакуменко, поскольку предложение Н.Люшняка юридически несовершенно и несет потенциальную угрозу для Государственной фискальной службы.

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