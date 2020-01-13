Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині, прогнозується, що після цього багато із них поїде саме до цієї країни. Наразі ж головним напрямом трудової міграції є Польща. Про це УНН розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
Експерт зазначив, що у 2020 році українці продовжать їхати за кордон, але сказати точно, зросте чи знизиться рівень трудової міграції неможливо, адже статистичних даних немає.
Так, за його словами, основними напрямами трудової міграції українців залишаться країни ЄС, зокрема Польща.
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“Головним напрямком залишатимуться країни ЄС, куди українці активно їдуть на роботу останні 5 років. Першість, і надалі, утримуватиме Польща, але багато з українців чекають на відкриття ринку праці Німеччини. Якщо умови для працевлаштування в цій країні будуть послаблені, тоді більшість наших співвітчизників поїдуть на роботу саме в цю країну, яка потребує мільйони робочих рук”, — додав Воскобойник.
Окрім того, він акцентував увагу на тому, що більшість трудових мігрантів з України працюють руками через незнання мов та відсутність підтвердженої освіти.
“Українці продовжують працювати за кордоном руками (більше за 90% від усіх трудових мігрантів). Це можуть бути різні напрямки — будівництво, сільське господарство, галузь послуг, робота на заводах та конвеєрах. Українці із задоволенням працюватимуть в офісах і на висококваліфікованих посадах, але для цього потрібно знати місцеву мову на нормальному рівні та мати підтверджену освіту”, — підсумував він.
Раніше УНН повідомляв, що, за даними опитування, більшість українців найбільшою загрозою для країни вважають масову еміграцію.