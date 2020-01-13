Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині - експерт

КИЇВ. 13 січня. УНН. Українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині, прогнозується, що після цього багато із них поїде саме до цієї країни. Наразі ж головним напрямом трудової міграції є Польща. Про це УНН розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.