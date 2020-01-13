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Украинцы ждут открытия рынка труда в Германии - эксперт

Украинцы ждут открытия рынка труда в Германии - эксперт

Киев  •  УНН

 • 27110 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Украинцы ждут открытия рынка труда в Германии, прогнозируется, что после этого многие из них поедут именно в эту страну. Пока же основным направлением трудовой миграции является Польша. Об этом УНН рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Эксперт отметил, что в 2020 году украинцы продолжат ехать за границу, но сказать точно, возрастет или снизится уровень трудовой миграции невозможно, ведь статистических данных нет.

Так, по его словам, основными направлениями трудовой миграции украинцев останутся страны ЕС, в частности Польша.

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"Главным направлением оставаться страны ЕС, куда украинцы активно едут на работу последние 5 лет. Первенство, и в дальнейшем, будет удерживать Польша, но многие из украинцев ждут открытия рынка труда Германии. Если условия для трудоустройства в этой стране будут ослаблены, тогда большинство наших соотечественников поедут на работу именно в эту страну, которая требует миллионы рабочих рук", - добавил Воскобойник.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что большинство трудовых мигрантов из Украины работают руками из-за незнания языков и отсутствия подтвержденного образования.

"Украинцы продолжают работать за границей руками (более 90% от всех трудовых мигрантов). Это могут быть различные направления - строительство, сельское хозяйство, отрасль услуг, работа на заводах и конвейерах. Украинцы с удовольствием будут работать в офисах и на высококвалифицированных должностях, но для этого нужно знать местный язык на нормальном уровне и иметь подтвержденное образование", - подытожил он.

Ранее УНН сообщал, что, по данным опроса, большинство украинцев наибольшей угрозой для страны считают массовую эмиграцию.

Украинские Национальные Новости

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