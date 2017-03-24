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Українську журналістку затримали в Мінську, імовірно, для підтвердження акредитації - посольство

Українську журналістку затримали в Мінську, імовірно, для підтвердження акредитації - посольство

Київ • УНН

 • 10792 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Українську журналістку видання “Новое время” Христину Бердинських затримали у Мінську імовірно для перевірки документів та підтвердження акредитації. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” повідомила перший секретар посольства України в Білорусі Марія Гуцало, передає УНН.

“Я так розумію, що її затримали з метою перевірки документів і з метою підтвердження акредитації. Тому що її досить швидко відпустили і якихось конкретних причин для того, щоб її затримувати у представників правоохоронних органів Білорусі не було”, — повідомила М.Гуцало.

Цю інформацію також підтвердили у МЗС України.

Так, речник відомства Мар’яна Беца, цитуючи консула, написала, що за попередньою інформацією, причиною затримання журналістки стала перевірка даних особи.

Журналістку Х.Бердинських відпустили. Як повідомив консул, за попередньою інформацією, причиною затримання стала перевірка даних особи

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 24 березня 2017 р.

Нагадаємо, українську журналістку видання “Новое время” Христину Бердинських затримали у Мінську.

Як повідомляв УНН, 21 березня українського журналіста Р.Цимбалюка затримали у Москві.

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