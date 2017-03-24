Украинскую журналистку задержали в Минске, вероятно, для подтверждения аккредитации - посольство

"Я так понимаю, что ее задержали с целью проверки документов и с целью подтверждения аккредитации. Потому что ее достаточно быстро отпустили и каких-то конкретных причин для того, чтобы ее задерживать у представителей правоохранительных органов Беларуси не было", - сообщила М.Гуцало.

Эту информацию также подтвердили в МИД Украины.

Так, пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца, цитируя консула, написала, что по предварительной информации, причиной задержания журналистки стала проверка данных лица.

Журналистку К.Бердинских отпустили. Как сообщил консул, по предварительной информации, причиной задержания стала проверка данных лица

Напомним, украинскую журналистку издания "Новое время" Кристину Бердинских задержали в Минске.

Как сообщал УНН, 21 марта украинского журналиста Р.Цимбалюка задержали в Москве.