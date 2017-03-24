Українську журналістку затримали у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Українську журналістку видання "Новое время" Христину Бердинських затримали у Мінську. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Мінськ. Вул. Фабріціуса, 4. Сюди прийшли родичі принести передачі затриманим. Приїхав наряд міліції. Кажуть надійшло повідомлення про злочин. Переписали особисті дані 13 осіб. Мої в тому числі. Я акредитована і працюю офіційно в Мінську. Нікого не випускають. Що з нами робити, не знають. Сказали чекайте. Поруч синій бус. Просять пройти в бус”, — написала вона.
Вона також повідомила, що її та ще 13 осіб везуть до Московського РУВС Мінська.
“Нас привезли їх на вулицю Грушевського 9. Сидимо в бусі. Батарея сідає. Напевно найближчі години буду тут. Ще раз повторюю я акредитована...Нас 13 чоловік. Нам кажуть, що ми не затримані. Привезли з’ясувати обставини в Московському РУВС. З буса не випускають”, — зазначила Х.Бердинських.
Як повідомляв УНН, 21 березня українського журналіста Р.Цимбалюка затримали у Москві.