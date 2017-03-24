Украинскую журналистку задержали в Минске

"Минск. Ул. Фабрициуса, 4. Сюда пришли родственники принести передачи задержанным. Приехал наряд милиции. Говорят поступило сообщение о преступлении. Переписали личные данные 13 человек. Мои в том числе. Я аккредитована и работаю официально в Минске. Никого не выпускают. Что с нами делать, не знают. Сказали ждите. Рядом синий автобус. Просят пройти в бус ", - написала она.

Она также сообщила, что ее и еще 13 человек везут в Московское РУВД Минска.

"Нас привезли на улицу Грушевского 9. Сидим в бусе. Батарея садится. Наверное ближайшие часы буду здесь. Еще раз повторяю я аккредитована ... Нас 13 человек. Нам говорят, что мы не задержаны. Привезли выяснить обстоятельства в Московское РУВД. С автобуса не выпускают ", - отметила Х.Бердинских.

Как сообщал УНН, 21 марта украинского журналиста Р.Цимбалюка задержали в Москве .