Українського захисника включили до символічної збірної туру чемпіонату Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На сторінці чемпіонату Польщі з футболу (Екстракляси) в Twitter була оприлюднена символічна збірна за підсумками 32-го туру турніру, повідомляє УНН.
Місце в топ-11 гравців знайшлося і нашому співвітчизнику Володимиру Костевичу із ФК “Лех”. Він посів звичний для себе лівий фланг захисту.
Відзначимо, що в 32-му турі “Лех” на виїзді обіграв “Заглембе” з рахунком 1:0. Костевич провів на полі усі 90 хвилин, але результативними діями не відмітився.
У нинішній кампанії Костевич провів за “Лех” 34 зустрічі в яких віддав 4 результативні паси.
Зауважимо, що “Лех” зберіг за собою першу сходинку в турнірній таблиці, випереджаючи “Легію” і “Ягеллонію” на одне очко.