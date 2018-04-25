Украинского защитника включили в символическую сборную тура чемпионата Польши

Место в топ-11 игроков нашлось и нашему соотечественнику Владимиру Костевичу с ФК “Лех”. Он занял привычный для себя левый фланг защиты.

Отметим, что в 32-м туре “Лех” на выезде обыграл “Заглембе” со счетом 1:0. Костевич провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

В нынешней кампании Костевич провел за “Лех” 34 встречи в которых отдал 4 результативные пасы.

Заметим, что “Лех” сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице, опережая “Легию” и “Ягеллонию” на одно очко.