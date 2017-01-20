Українського військового нагородили почесною шаблею Коледжу Королівських ВПС

У повідомленні наголошують, що почесною шаблею Коледжу Королівських ВПС Кранвелл щорічно нагороджується той іноземний курсант, який продемонстрував найвищі сукупні досягнення в лідерстві та навчальних дисциплінах, а також проявив офіцерські якості вищого ґатунку під час навчання на курсі базової офіцерської підготовки Королівських ВПС.

Зазначається, що Михайло Лещенко навчався на курсі базової офіцерської підготовки Королівських ВПС з 19 січня по 25 вересня 2015 року.

«Упродовж всього курсу Михайло Лещенко показав себе з найкращої сторони, став частиною навчальної групи та довів розуміння британського почуття гумору! Його природній стиль лідера в поєднанні з гарною військовою виправкою забезпечив сталі досягнення на всіх етапах курсу. Він став взірцем для інших іноземних курсантів та завжди був витривалим і у гарній фізичній формі. За активну участь у навчальних модулях поза межами аудиторії його було відзначено подякою», — зазначила під час церемонії вручення аташе з питань оборони при Посольстві Великої Британії в Україні капітан 1 рангу Королівських ВМС Карен МакТір.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко на передовій нагородив американського сенатора Джона Маккейна українською зброєю.