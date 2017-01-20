Украинского военного наградили почетной саблей Колледжа Королевских ВВС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Майкл Фэллон вручил награду Колледжа Королевских военно-воздушных сил Кранвелл - почетную саблю - офицеру 831 бригады тактической авиации Михаилу Лещенко. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, передает УНН.
В сообщении отмечается, что почетной саблей Колледжа Королевских ВВС Кранвелл ежегодно награждается тот иностранный курсант, который продемонстрировал высокие совокупные достижения в лидерстве и учебных дисциплинах, а также проявил офицерские качества высшего сорта во время обучения на курсе базовой офицерской подготовки Королевских ВВС.
Отмечается, что Михаил Лещенко учился на курсе базовой офицерской подготовки Королевских ВВС с 19 января по 25 сентября 2015 года.
"В течение всего курса Михаил Лещенко показал себя с лучшей стороны, стал частью учебной группы и доказал понимание британского чувства юмора! Его естественный стиль лидера в сочетании с хорошей военной выправкой обеспечил достижения на всех этапах курса. Он стал образцом для других иностранных курсантов и всегда был выносливым и в хорошей физической форме. За активное участие в учебных модулях за пределами аудитории он был отмечен благодарностью", - отметила во время церемонии вручения атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании в Украине капитан 1 ранга Королевских ВМС Карен МакТир.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко на передовой наградил американского сенатора Джона Маккейна украинским оружием.