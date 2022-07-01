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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Українського бізнесмена заарештували в Лондоні

Українського бізнесмена заарештували в Лондоні

Київ • УНН

 • 154673 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Стало відомо, що позавчора, 29 червня 2022 року, близько 7 години ранку у лондонському аеропорту "Лутон" британська поліція заарештувала Сергія Тищенка, інформує УНН.

Деталі

Раніше ЗМІ повідомляли, що Високий суд Лондона у багатомільйонній справі про шахрайство схвалив арешт Сергія Тищенка, уродженця Житомирщини, відомого в Україні як власника збанкрутілого банку "Фортуна" та групи компаній "Фактор". Відповідний указ було видано Високим судом 19 травня 2022 року.

Англійська компанія WWRT Limited в англійському Високому суді стверджує, що Тищенко разом зі своєю колишньою дружиною Оленою Тищенко викрали з банку близько 100 мільйонів доларів. Справу у Високому суді було розпочато у 2020 році за позовом англійської компанії Ольги Гутовської, WWRT Limited (справа № BL-2020-001416) . Раніше указом від 04 вересня 2020 року Високий суд Лондона наклав арешт на майно Тищенків вартістю 65 мільйонів фунтів стерлінгів (81,25 мільйонів доларів США або близько 2 мільярдів гривень).

Ще у 2019 році про схемне кредитування у Фортуна-Банку повідомляв Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

З 19 травня 2022 року Тищенка розшукувала поліція. Його заарештували лише 29 червня 2022 року.

Ольга Гутовська прокоментувала: "Ми вдячні суду та поліції за їхню допомогу. Ми впевнені у перемозі у цій справі та плануємо після отримання рішення подати окремий позов від імені вкладників банку для отримання ними компенсації за втрачені вклади. Вкладники повинні отримати свої кошти".

Довідково: Ольга Гутовська – відомий міжнародний юрист, проживає у Великій Британії. Гутовська є керуючим партнером міжнародної юридичної фірми "Gutovska & Partners" (Гутовська та партнери), власником мажоритарного пакету акцій і директором англійської фінансової компанії WWRT Limited. Gutovska & Partners надає послуги у сфері вирішення спорів і комерційного права у країнах EMEA (у Європі, на Близькому Сході та в Африці), в Україні, а також у США. WWRT Limited займається реструктуризацією та стягненням боргів.

Українські Національні Новини

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