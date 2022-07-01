Украинского бизнесмена арестовали в Лондоне

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Стало известно, что позавчера, 29 июня 2022 года, около 7 часов утра в лондонском аэропорту "Лутон" британская полиция арестовала Сергея Тищенко, информирует УНН.

Детали

Ранее СМИ сообщали, что Высокий суд Лондона по многомиллионному делу о мошенничестве одобрил арест Сергея Тищенко, уроженца Житомирщины, известного в Украине как владельца обанкротившегося банка "Фортуна" и группы компаний "Фактор". Соответствующий указ был издан Высоким судом 19 мая 2022 года.

Английская компания WWRT Limited в английском Высоком суде утверждает, что Тищенко вместе со своей бывшей супругой Еленой Тищенко похитили из банка около 100 миллионов долларов. Дело в Высоком суде было начато в 2020 году по иску английской компании Ольги Гутовской, WWRT Limited (дело № BL-2020-001416). Ранее указом от 04 сентября 2020 года Высокий суд Лондона наложил арест на имущество Тищенко стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов (81,25 миллионов долларов США или около 2 миллиардов гривен).

Еще в 2019 году о схемном кредитовании в Фортуна-Банке сообщал Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

С 19 мая 2022 года Тищенко разыскивала полиция. Его арестовали только 29 июня 2022 года.

Ольга Гутовская прокомментировала: "Мы благодарны суду и полиции за их помощь. Мы уверены в победе по этому делу и планируем после получения решения подать отдельный иск от имени вкладчиков банка для получения ими компенсации за потерянные вклады. Вкладчики должны получить свои средства" .

Справка: Ольга Гутовская – известный международный юрист, проживающий в Великобритании. Гутовская является управляющим партнером международной юридической фирмы Gutovska & Partners (Гутовская и партнеры), владельцем мажоритарного пакета акций и директором английской финансовой компании WWRT Limited. Gutovska & Partners предоставляет услуги по разрешению споров и коммерческого права в странах EMEA (в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке), в Украине, а также в США. WWRT Limited занимается реструктуризацией и взысканием долгов.

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