Українській журналістці на 10 років заборонили в'їзд в анексований Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Українській журналістці Олені Савчук на десять років заборонили в’їзд на територію Росії й анексованого Криму. Про це Савчук оголосили російські прикордонники на контрольно-пропускному пункті, коли вона намагалася проїхати в анексований Крим із Херсонської області, передає УНН із посиланням на повідомлення журналістки у Facebook.
“Заборона в’їзду до Криму і РФ на 10 років — до серпня 2028-го. ФСБ береже від мене обороноздатність і безпеку своєї держави”, — написала Савчук.
У коментарі проекту “Крим.Реалії” журналістка повідомила, що в’їзд їй заборонили згідно з пунктом 1 частини 1 статі 27 російського закону про порядок виїзду і виїзду з Росії (“З метою забезпечення обороноздатності чи безпеки держави, або громадського порядку, або захисту здоров’я населення”).
“Мене протримали близько 40 хвилин і взяли відбитки пальців”, — розповіла Савчук.
Як пише видання, Олена Савчук кілька років займалася висвітленням переслідувань кримськотатарських активістів, політично мотивованих судових процесів у Криму.
Нагадаємо, Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
Раніше президент Латвії Раймондс Вейоніс заявив, що міжнародні спостерігачі повинні отримати доступ до окупованого Криму через переслідування кримських татар на півострові.