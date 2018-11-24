Українській журналістці на 10 років заборонили в'їзд в анексований Крим

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Українській журналістці Олені Савчук на десять років заборонили в’їзд на територію Росії й анексованого Криму. Про це Савчук оголосили російські прикордонники на контрольно-пропускному пункті, коли вона намагалася проїхати в анексований Крим із Херсонської області, передає УНН із посиланням на повідомлення журналістки у Facebook.