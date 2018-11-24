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Українській журналістці на 10 років заборонили в'їзд в анексований Крим

Українській журналістці на 10 років заборонили в'їзд в анексований Крим

Київ • УНН

 • 8977 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Українській журналістці Олені Савчук на десять років заборонили в’їзд на територію Росії й анексованого Криму. Про це Савчук оголосили російські прикордонники на контрольно-пропускному пункті, коли вона намагалася проїхати в анексований Крим із Херсонської області, передає УНН із посиланням на повідомлення журналістки у Facebook.

“Заборона в’їзду до Криму і РФ на 10 років — до серпня 2028-го. ФСБ береже від мене обороноздатність і безпеку своєї держави”, — написала Савчук.

У коментарі проекту “Крим.Реалії” журналістка повідомила, що в’їзд їй заборонили згідно з пунктом 1 частини 1 статі 27 російського закону про порядок виїзду і виїзду з Росії (“З метою забезпечення обороноздатності чи безпеки держави, або громадського порядку, або захисту здоров’я населення”).

“Мене протримали близько 40 хвилин і взяли відбитки пальців”, — розповіла Савчук.

Як пише видання, Олена Савчук кілька років займалася висвітленням переслідувань кримськотатарських активістів, політично мотивованих судових процесів у Криму.

Нагадаємо, Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Раніше президент Латвії Раймондс Вейоніс заявив, що міжнародні спостерігачі повинні отримати доступ до окупованого Криму через переслідування кримських татар на півострові. 

Українські Національні Новини

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