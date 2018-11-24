Украинской журналистке на 10 лет запретили въезд в аннексированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украинский журналистке Елене Савчук на десять лет запретили въезд на территорию России и аннексированного Крыма. Об этом Савчук объявили российские пограничники на контрольно-пропускном пункте, когда она пыталась проехать в аннексированный Крым из Херсонской области, передает УНН со ссылкой на сообщение журналистки в Facebook.
“Запрет въезда в Крым и РФ на 10 лет — до августа 2028-го. ФСБ хранит от меня обороноспособность и безопасность своего государства”, — написала Савчук.
В комментарии проекту “Крим.Реалии” журналистка сообщила, что въезд ей запретили соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 российского закона о порядке выезда и выезда из России (“С целью обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения”).
“Меня продержали около 40 минут и взяли отпечатки пальцев”, — рассказала Савчук.
Как пишет издание, Елена Савчук несколько лет занималась освещением преследований крымскотатарских активистов, политически мотивированных судебных процессов в Крыму.
Напомним, Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это “восстановлением исторической справедливости”. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
Ранее президент Латвии Вейонис заявил, что международные наблюдатели должны получить доступ к оккупированному Крыму из-за преследования крымских татар на полуострове.