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Украинской журналистке на 10 лет запретили въезд в аннексированный Крым

Украинской журналистке на 10 лет запретили въезд в аннексированный Крым

Киев  •  УНН

 • 8977 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украинский журналистке Елене Савчук на десять лет запретили въезд на территорию России и аннексированного Крыма. Об этом Савчук объявили российские пограничники на контрольно-пропускном пункте, когда она пыталась проехать в аннексированный Крым из Херсонской области, передает УНН со ссылкой на сообщение журналистки в Facebook.

“Запрет въезда в Крым и РФ на 10 лет — до августа 2028-го. ФСБ хранит от меня обороноспособность и безопасность своего государства”, — написала Савчук.

В комментарии проекту “Крим.Реалии” журналистка сообщила, что въезд ей запретили соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 российского закона о порядке выезда и выезда из России (“С целью обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения”).

“Меня продержали около 40 минут и взяли отпечатки пальцев”, — рассказала Савчук.

Как пишет издание, Елена Савчук несколько лет занималась освещением преследований крымскотатарских активистов, политически мотивированных судебных процессов в Крыму.

Напомним, Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это “восстановлением исторической справедливости”. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Ранее президент Латвии Вейонис заявил, что международные наблюдатели должны получить доступ к оккупированному Крыму из-за преследования крымских татар на полуострове.

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