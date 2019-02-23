Український воротар потрапив до символічної збірної тижня ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Воротар київського “Динамо” Денис Бойко став єдиним представником від українських клубів в символічній команді тижня Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Бойко оцінили за його вклад в перемогу “Динамо” над “Олімпіакосом” (1:0). Тоді наш воротар здійснив 5 сейвів, а також зробив два вдалих виходи з воріт.
Примітно, що матч проти “Олімпіакоса” став найкращим в єврокубковій кар’єрі Бойко за даними InStat.
Додамо, що за оцінками авторитетного сайту “WhoScored” окрім Бойка до топ-11 гравців матчів у відповідь 1/16 фіналу також потрапив оборонець “Динамо” Миколенко.