Український виконавець встановив рекорд України, граючи гімн 12 годин поспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Український виконавець Майк Кауфман-Портніков встановив рекорд України, граючи 12 годин поспіль гімн України, передає кореспондент УНН.
Майк Кауфман розпочав грати гімн України о 10 годині ранку. За цей час він жодного разу не зупинив гру для відпочинку, або щоб поїсти. Виконавець лише дозволяв собі попити води, причому, не зупиняючи гру. У момент, коли апаратура давала збій на декілька хвилин, піаніст продовжував виконувати гімн на іншому інструменті — мелодиці.
Гімн України прозвучав у 72 варіаціях, написаних самим виконавцем. Майк Кауфман влаштував акцію “Музика без кайданів”, в рамках якої поставив рекорд України на підтримку українських політв’язнів, які знаходяться у Росії. Митець вважає, що музика стане одним з поштовхів до їх звільнення. Кауфман не їв протягом 12 годин в знак солідарності та підтримки з українськими в’язнями.
Рекорд фіксувався на Майдані Незалежності, Кауфман грав на синтезаторі, який був приєднаний до колонок. Разом з виконавцем усі 12 годин знаходилася поряд Єлизавета Борова наглядач від Книги рекордів України, яка і підтвердила факт безперервної гри протягом 12 годин.
“Протягом 12 годин цей талановитий музикант, людина, чоловік, патріот України встановив новий рекорд України у категорії масові заходи мистецтва, найдовше виконання гімну України, найдовше виконання єдиного твору, найбільша кількість виконаних жанрів та стилів в одному творі”, — повідомила Ганна Крисюк генеральний директор Книги рекордів України.
Сам виконавець та рекордсмен Кауфман-Портніков повідомив, що почуває себе прекрасно, але буде почувати себе ще краще після звільнення українських в‘язнів на території РФ.