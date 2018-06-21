Украинский исполнитель поставил рекорд Украины, играя гимн 12 часов подряд

Майк Кауфман начал играть гимн Украины в 10 часов утра. За это время он ни разу не остановил игру для отдыха, или чтобы поесть. Исполнитель только позволял себе попить воды, причем, не останавливая игру. В момент, когда аппаратура давала сбой на несколько минут, пианист продолжал исполнять гимн на другом инструменте — мелодике.

Гимн Украины прозвучал в 72 вариациях, написанных самим исполнителем. Майк Кауфман устроил акцию “Музыка без оков”, в рамках которой поставил рекорд Украины в поддержку украинских политзаключенных, которые находятся в России. Художник считает, что музыка станет одним из толчков к их освобождению. Кауфман не ел в течение 12 часов в знак солидарности и поддержки с украинскими заключенными.

Рекорд фиксировался на Майдане Независимости, Кауфман играл на синтезаторе, который был присоединен к колонкам. Вместе с исполнителем все 12 часов находилась рядом Елизавета Борова наблюдатель от Книги рекордов Украины, которая и подтвердила факт непрерывной игры в течение 12 часов.

“В течение 12 часов этот талантливый музыкант, человек, мужчина, патриот Украины установил новый рекорд Украины в категории массовые мероприятия искусства, самое длительное исполнения гимна Украины, самое длительное выполнения единого произведения, наибольшее количество выполненных жанров и стилей в одном произведении”, — сообщила Анна Крысюк генеральный директор Книги рекордов Украины.

Сам исполнитель и рекордсмен Кауфман-Портников сообщил, что чувствует себя прекрасно, но будет чувствовать себя еще лучше после освобождения украинских заключенных на территории РФ.