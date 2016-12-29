"Український вибір - Право народу": напад на приміщення руху досі не розслідуваний
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Напад на офіс громадського руху “Український вибір - Право народу” залишається нерозслідуваним. Про це йдеться в оприлюдненій прес-службою руху заяві, передає УНН.
Боротьба з радикалізмом і тероризмом — глобальними загрозами, які сьогодні становлять небезпеку не тільки для українського, а й світового співтовариства, — в Україні ведеться виключно на словах. Цинічний злочин, скоєний в річницю Євромайдану псевдопатріотичними ультраправими силами — напад на офіс громадського руху “Український вибір - Право народу”, - залишається нерозслідуваним. І це не дивлячись на заклики громадськості, міжнародний резонанс і рішення Шевченківського районного суду м.Києва, який ще 12 грудня зобов’язав Службу безпеки України невідкладно внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 258 КК України (“Терористичний акт”), проти "Українського вибору — Права народу“ і його лідера Віктора Медведчука", - йдеться у заяві.
З його слів, "представники правоохоронних органів, які покликані захищати правопорядок і забезпечувати безпеку громадян, не діють". "Хоча імена інспіраторів, організаторів і виконавців — всіх, хто так чи інакше причетний до шабашу радикалів, які громили офіс громадського руху, добре відомі", - додали у русі.
"Однак для “реформованої” правоохоронної системи “європейського зразка” цих матеріалів, мабуть, недостатньо. Уповноважені особи СБУ не відреагували на заяву про скоєння злочину, яке було направлено ще 22 листопада, не виконано і рішення суду. На жаль, подібні факти тяганини в розслідуванні злочинів свідчать про безпорадність державних інститутів влади в боротьбі з порушниками законів і конституційного правопорядку. Такі обставини створюють передумови для чергового витка протистояння суспільства і чиновницького апарату і повторення тих подій, які стали настільки руйнівними для країни", - сказано у заяві.