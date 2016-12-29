"Украинский выбор - право народа": нападение на помещение движения до сих пор не расследовано
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Нападение на офис общественного движения "Украинский выбор - право народа" остается нерасследованным. Об этом говорится в обнародованном пресс-службой движения заявлении, передает УНН.
"Борьба с радикализмом и терроризмом ― глобальными угрозами, которые сегодня представляют опасность не только для украинского, но и мирового сообщества, ― в Украине ведется исключительно на словах. Циничное преступление, совершенное в годовщину евромайдана псевдопатриотическими ультраправыми силами ― нападение на офис Общественного движения «Украинский выбор — Право народа», ― остается нерасследованным. И это несмотря на призывы общественности, международный резонанс и решение Шевченковского районного суда г. Киева, который еще 12 декабря обязал Службу безопасности Украины безотлагательно внести в Единый реестр досудебных расследований данные о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК Украины («Террористический акт»), против «Украинского выбора — Права народа» и его лидера Виктора Медведчука.", - говорится в заявлении.
По его словам, "представители правоохранительных органов, призванные защищать правопорядок и обеспечивать безопасность граждан, бездействуют". "Хотя имена инспираторов, организаторов и исполнителей - всех, кто так или иначе причастен к шабашу радикалов, громивших офис общественного движения, хорошо известны", - добавили в движении.
"Однако для" реформированной "правоохранительной системы" европейского образца "этих материалов, видимо, недостаточно. Уполномоченные лица СБУ не отреагировали на заявление о совершении преступления, которое было направлено еще 22 ноября, не выполнено и решение суда. К сожалению, подобные факты волокиты в расследовании преступлений свидетельствуют о беспомощности государственных институтов власти в борьбе с нарушителями законов и конституционного правопорядка. Такие обстоятельства создают предпосылки для очередного витка противостояния общества и чиновничьего аппарата и повторения тех событий, которые стали столь разрушительными для страны ", - говорится в заявлении.