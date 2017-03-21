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"Український вибір" через суд зобов'язав Нацполіцію розслідувати заяви О.Ляшка

"Український вибір" через суд зобов'язав Нацполіцію розслідувати заяви О.Ляшка

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. 16 березня 2017 року Печерський районний суд м.Києва визнав протиправним бездіяльність Нацполіціі і зобов’язав її внести в ЄРДР відомості за фактом вчинення Олегом Ляшком кримінальних правопорушень за частиною першою статті 259 та частини другої статті 383 КК України (а саме: завідомо неправдиве повідомлення Службі безпеки Україна про вчинення особливо тяжких злочинів, а також завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) і почати досудове розслідування. Про це повідомили у виконкомі Громадського руху “Український вибір — Права народу”, передає УНН

Народний депутат Ляшко відповість перед законом за наклеп про причетність Віктора Медведчука до підготовки вбивства політичного діяча.

“15 листопада 2016 року народний депутат Олег Ляшко з трибуни ВР озвучив завідомо неправдиві звинувачення на адресу лідера Громадського руху "Український вибір — Право народу" Віктора Медведчука. Для реальності сприйняття свого наклепу О.Ляшко офіційно звернувся до голови СБУ з свідомо неправдивим повідомленням про причетність В.Медведчука до підготовки вбивства політичного діяча”, - йдеться в заяві виконкому.

Повідомляючи про те, що народного депутата Юрія Шухевича можуть вбити для дестабілізації ситуації в Україні і пов’язуючи це злочин з лідером “Українського вибору”, О.Ляшко намір навмисне дискредитувати В.Медведчука і усунути його з переговорного процесу в Мінську, впевнені в русі.

“Не дивлячись на спрямоване депутатське звернення щодо скоєних О.Ляшко кримінальних правопорушень, Нацполіція самоусунулася від проведення досудового розслідування за фактом вчинення правопорушень О.Ляшко, в зв’язку з чим така бездіяльність органу досудового розслідування було оскаржено в судовому порядку. 16 березня 2017 року Печерський районний суд м.Києва визнав протиправним бездіяльність Нацполіціі і зобов’язав її внести в ЕРДР відомості за фактом вчинення О.Ляшко кримінальних правопорушень за частиною першою статті 259 та частини другої статті 383 КК України (а саме — завідомо неправдиве повідомлення Службі безпеки Україна про вчинення особливо тяжких злочинів, а також завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) і почати досудове розслідування ”, - відзначили у виконкомі.

Рух “Український вибір — Право народу” також висловило надію на те, що правоохоронні органи проведуть об’єктивне і неупереджене розслідування, слідуючи основоположному принципу правосуддя — закон один для всіх.

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