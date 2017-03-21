"Украинский выбор" через суд обязал Нацполицию расследовать заявления О.Ляшко

ukru
12:58 • 35010 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 105830 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 102237 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 113304 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 125816 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 138082 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 143635 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 131961 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121963 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107108 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 123363 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 127633 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 125104 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 77256 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 107319 просмотра
публикации
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 105830 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 154355 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 189049 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 196830 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 192279 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 129714 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 138368 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 143816 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 142824 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 146538 просмотра
Актуальное
"Украинский выбор" через суд обязал Нацполицию расследовать заявления О.Ляшко

"Украинский выбор" через суд обязал Нацполицию расследовать заявления О.Ляшко

Киев • УНН

 • 9652 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. 16 марта 2017 года Печерский районный суд Киева признал противоправным бездействие Нацполиции и обязал ее внести в ЕРДР сведения по факту совершения Олегом Ляшко уголовных преступлений по части первой статьи 259 и части второй статьи 383 УК Украины (а именно: заведомо ложное сообщение Службе безопасности Украины о совершении особо тяжких преступлений, а также заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) и начать досудебное расследование. Об этом сообщили в исполкоме Общественного движения " Украинский выбор - Право народа ", передает УНН.

Народный депутат О.Ляшко должен ответит перед законом за клевету о причастности Виктора Медведчука к подготовке убийства политического деятеля.

"15 ноября 2016 года народный депутат Олег Ляшко с трибуны ВР озвучил заведомо ложные обвинения в адрес лидера Общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука. Для реальности восприятия своей клеветы О. Ляшко официально обратился к главе СБУ с заведомо неправдивым сообщением о причастности В. Медведчука к подготовке убийства политического деятеля. ", - говорится в заявлении исполкома.

Сообщая о том, что народного депутата Юрия Шухевича могут убить для дестабилизации ситуации в Украине и связывая это преступление с лидером "Украинский выбор", О.Ляшко намеревался специально дискредитировать В.Медведчука и отстранить его от переговорного процесса в Минске, уверены в движении .

"Несмотря на направленное депутатское обращение относительно совершенных О. Ляшко уголовных правонарушений, Нацполиция самоустранилась от проведения досудебного расследования по факту совершения правонарушений О. Ляшко, в связи с чем такое бездействие органа досудебного расследования было обжаловано в судебном порядке.

16 марта 2017 года Печерский районный суд г. Киева признал противоправным бездействие Нацполиции и обязал ее внести в ЕРДР сведения по факту совершения О. Ляшко уголовных правонарушений по части первой статьи 259 и части второй статьи 383 УК Украины (а именно: заведомо ложное сообщение Службе безопасности Украины о совершении особо тяжких преступлений, а также заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) и начать досудебное расследование.", - отметили в исполкоме.

Движение "Украинский выбор - Право народа" также выразил надежду на то, что правоохранительные органы проведут объективное и беспристрастное расследование, следуя основополагающему принципу правосудия - закон один для всех.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы