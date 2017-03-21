"Украинский выбор" через суд обязал Нацполицию расследовать заявления О.Ляшко

Народный депутат О.Ляшко должен ответит перед законом за клевету о причастности Виктора Медведчука к подготовке убийства политического деятеля.

"15 ноября 2016 года народный депутат Олег Ляшко с трибуны ВР озвучил заведомо ложные обвинения в адрес лидера Общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука. Для реальности восприятия своей клеветы О. Ляшко официально обратился к главе СБУ с заведомо неправдивым сообщением о причастности В. Медведчука к подготовке убийства политического деятеля. ", - говорится в заявлении исполкома.

Сообщая о том, что народного депутата Юрия Шухевича могут убить для дестабилизации ситуации в Украине и связывая это преступление с лидером "Украинский выбор", О.Ляшко намеревался специально дискредитировать В.Медведчука и отстранить его от переговорного процесса в Минске, уверены в движении .

"Несмотря на направленное депутатское обращение относительно совершенных О. Ляшко уголовных правонарушений, Нацполиция самоустранилась от проведения досудебного расследования по факту совершения правонарушений О. Ляшко, в связи с чем такое бездействие органа досудебного расследования было обжаловано в судебном порядке.

16 марта 2017 года Печерский районный суд г. Киева признал противоправным бездействие Нацполиции и обязал ее внести в ЕРДР сведения по факту совершения О. Ляшко уголовных правонарушений по части первой статьи 259 и части второй статьи 383 УК Украины (а именно: заведомо ложное сообщение Службе безопасности Украины о совершении особо тяжких преступлений, а также заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) и начать досудебное расследование.", - отметили в исполкоме.

Движение "Украинский выбор - Право народа" также выразил надежду на то, что правоохранительные органы проведут объективное и беспристрастное расследование, следуя основополагающему принципу правосудия - закон один для всех.