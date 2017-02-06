"Український вибір": бездіяльність правоохоронців тягне за собою безкарність націонал-шовіністів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. 21 листопада минулого року в центрі Києва радикали влаштували погром офісу Громадського руху «Український вибір ― Право народу». Підігрітий провокаторами натовп, викрикуючи агресивні гасла і погрожуючи розправою лідеру Руху, розбив вікна, пошкодив двері і влаштував підпал будівлі, створивши реальну загрозу життю та здоров'ю людей, що в ній знаходились. Так представники націонал-радикальних сил відзначили річницю Євромайдану. Про це повідомили у прес-службі Громадського руху “Український вибір — Право народу”, передає УНН.
"Такий прояв печерного радикалізму отримав широкий громадський резонанс, але при цьому залишив байдужими правоохоронні органи. Їх представники, ігноруючи свої прямі обов'язки захищати правопорядок і забезпечувати безпеку громадян, були лише пасивними спостерігачами безчинств фашистських молодчиків", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в "Українському виборі" зазначили, що правоохоронні органи в особі Національної поліції України та Служби безпеки України ігнорують дві ухвали суду, які зобов'язали їх внести до ЄРДР відомостей про кримінальні правопорушення за статтями 184, 296, 258 Кримінального кодексу України, а саме: хуліганство, організація масових заворушень, вчинення терористичного акту стосовно Громадського руху «Український вибір ― Право народу» та їх лідера Віктора Медведчука.
"Численні звернення до органів Національної поліції України та СБУ про необхідність проведення досудового розслідування скоєних цинічних злочинів залишаються без належного реагування, що, по суті, порушує конституційний принцип невідворотності покарання за скоєний злочин. Хоча організатори погрому добре відомі. Це керівник руху ОУН М.Коханівський та прес-секретар «Правого сектора» А.Скоропадський, які підбурювали до насильницьких дій та масових заворушень, до походу «на розгром офісу «Українського вибору» і його знищення. Також одним з керівників погрому був народний депутат від Радикальної партії України І.Мосійчук", - зазначили у повідомленні.
Як відзначили в "Українському виборі", бездіяльність правоохоронців тягне за собою безкарність націонал-шовіністів, дії яких становлять небезпеку для всього суспільства, ведуть до його розколу і є загрозою конституційному правопорядку та національної єдності.