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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Украинский выбор": бездействие правоохранителей влечет за собой безнаказанность национал-шовинистов

Киев • УНН

 • 5650 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. 21 ноября прошлого года в центре Киева радикалы устроили погром офиса Общественного движения «Украинский выбор ― Право народа». Подогретая провокаторами толпа, выкрикивая агрессивные лозунги и угрожая расправой лидеру Движения, разбила окна, повредила двери и устроила поджог здания, создав реальную угрозу жизни и здоровью находившихся в нем людей. Так представители национал-радикальных сил отметили годовщину Евромайдана. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного движения “Украинский выбор — Право народа”, передает УНН.

"Украинский выбор": бездействие правоохранителей влечет за собой безнаказанность национал-шовинистов

"Такое проявление пещерного радикализма получило широкий общественный резонанс, но при этом оставило равнодушными правоохранительные органы. Их представители, игнорируя свои прямые обязанности защищать правопорядок и обеспечивать безопасность граждан, были лишь пассивными наблюдателями бесчинств фашиствующих молодчиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Украинском выборе" отметили, что правоохранительные органы в лице Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины игнорируют два решения суда, которые обязали их внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях по статьями 184, 296, 258 Уголовного кодекса Украины, а именно: хулиганство, организация массовых беспорядков, совершению террористического акта в отношении Общественного движения «Украинский выбор ― Право народа» и его лидера Виктора Медведчука.

"Многочисленные обращения в органы Национальной полиции Украины и СБУ о необходимости проведения досудебного расследования совершенных циничных преступлений остаются без должного реагирования, что, по сути, нарушает конституционный принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление. Хотя организаторы погрома хорошо известны. Это руководитель движения ОУН М.Коханивский и пресс-секретарь «Правого сектора» А.Скоропадский, которые подстрекали к насильственным действиям и массовым беспорядкам, к походу «на разгром офиса «Украинского выбора» и его уничтожение. Также одним из руководителей погрома был народный депутат от Радикальной партии Украины И.Мосийчук", - отметили в сообщении.

Как отметили в "Украинском выборе", бездействие правоохранителей влечет за собой безнаказанность национал-шовинистов, действия которых представляют опасность для всего общества, ведут к его расколу и является угрозой конституционному правопорядку и национального единства.

Украинские Национальные Новости

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