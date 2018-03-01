Український центровий став кращим у складі "Фініксу" за кількома компонентами у грі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. “Мемфіс Гріззліс” на власному паркеті у рамках НБА приймав “Фінікс Санс” українського центового Олексія Леня, передає кореспондент УНН.
Наш земляк вийшов у стартовому складі команди зі штату Арізона та відкрив рахунок у зустрічі, оформивши ефектний алей-уп. На початку другої чверті центровий продовжив стовідсоткову реалізацію кидків, забивши з середньої дистанції, а другого разу з-під кільця — 56:54 на користь “Санс” після половини зустрічі.
У другій частині баталії українцеві не вдалося поповнити лицьовий багаж набраними очками. У підсумку за 24:52 хвилини проведені на паркеті Лень набрав 6 очок (3/5 двоочкові), зібрав 11 підбирань, віддав 4 результативні передачі, ставши найкращим у складі “Фініксу” за підбираннями та передачами.
Зазначимо, що “Санс” виграли 110:102 і перервали невтішну серію з 10-ти поразок.
Додамо, що в активі “Фініксу” 19 звитяг при 44 поразках — 13 місце на Заході, а “Мемфіс” має 18 виграшів в 60 матчах — 14 місце на Західній конференції.