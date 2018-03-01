Украинский центровой стал лучшим в составе "Финикса" по нескольким компонентам в игре НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. “Мемфис Гриззлис” на своем паркете в рамках НБА принимал “Финикс Санс” Украинская центов Алексея Леня, передает корреспондент УНН.
Наш земляк вышел в стартовом составе команды из штата Аризона и открыл счет во встрече, оформив эффектный аллей-уп. В начале второй четверти центровой продолжил стопроцентную реализацию бросков, забив со средней дистанции, а второй раз из-под кольца — 56:54 в пользу “Санс” после половины встречи.
Во второй части баталии Украинской не удалось пополнить лицевой багаж набранными очками. В итоге за 24:52 минуты проведенные на паркете Лень набрал 6 очков (3/5 двухочковые), собрал 11 подборов, отдал 4 результативные передачи, став лучшим в составе “Финикса” по подборам и передачами.
Отметим, что “Санс” выиграли 110:102 и прервали неутешительную серию из 10-ти поражений.
Добавим, что в активе “Финиксу” 19 побед при 44 поражениях — 13 место на Западе, а “Мемфис” имеет 18 выигрышей в 60 матчах — 14 место в Западной конференции.