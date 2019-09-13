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Український центровий допоміг "Барселоні" виграти перший титул в сезоні

Київ • УНН

 • 9066 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Центровий збірної України Артем Пустовий взяв участь у перемозі "Барселони" у боротьбі за перший титул у новому сезоні, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

"Барселона" перемогла "Андорру" в фіналі Ліги Каталонії – 93:92. Наш гравець у скарбничку переможців додав 4 очки.

Переможне влучання на останній секунді належить Брендону Девісу.

Зазначимо, для "Барселони" це вже 22-га перемога в Лізі Каталонії.

Крім того відзначимо, що Пустовий проведе свій другий сезон в "Барселоні". Минулої кампанії він відіграв 23 матчі за каталонців в чемпіонаті Іспанії, набираючи 5 очок, 2,2 підбирання в середньому за 9 хвилин на паркеті.

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